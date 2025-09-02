У Google Maps з'явиться функція для водіїв, яка змінить навігацію: як вона працює

Функцію вперше помітили кілька днів тому на платформі X (Twitter). Відтоді з'явилися підтвердження, що вона доступна не тільки в тестових збірках Android Canary.

Скріншоти з телефонів Pixel і Samsung на бета-версії Android 16 QPR2 показують сповіщення Maps з позначкою "Live Updates", що свідчить про розширення тестування Google.

Функція Live Updates (фото: Android Authority)

"Live Updates" на Android дає змогу тримати важливу інформацію перед очима в постійному повідомленні. Вона не зникає і не зсувається в список повідомлень, що дає змогу швидко перевірити маршрут або час, що залишився в дорозі. Це особливо зручно для водіїв, які перемикаються на інші додатки під час руху.

Наразі функція доступна лише невеликій групі користувачів на Android, що вказує на обмежене тестування.