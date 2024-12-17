7 дратівливих проблем у Google Maps, які бісять користувачів

Google Maps - це один із найпопулярніших сервісів для навігації, але навіть у такого потужного інструменту є свої недоліки. Багато користувачів стикаються з дратівливими проблемами, які можуть зіпсувати досвід використання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police , який висвітлює новини та огляди по Android.

Захаращений інтерфейс

Інтерфейс Google Maps часто здається перевантаженим і складним для сприйняття. Ця проблема існує вже багато років, але Google, схоже, тільки додає нові елементи.

Керувати автомобілем, використовуючи Google Maps, складніше, ніж у конкурентів, таких як Apple Maps, які пропонують більш чистий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Постійний потік значків, спливаючих вікон та інформації відволікає увагу водія.

Захаращений інтерфейс (фото: Android Police)

Підказки щодо смуг руху

Google помітно відстає, коли справа стосується підказок щодо смуг руху. Саме це стало однією з причин популярності Waze (і того, чому Google його придбав).

На екрані з'являються маленькі стрілки блідого кольору на сірому або зеленому тлі. Доводиться витрачати дорогоцінні секунди, роздивляючись екран під час водіння, щоб зрозуміти, яку смугу потрібно зайняти.

Для людини, яка намагається бути правильним водієм, це один із чинників, що заважають використовувати Google Maps у машині.

На відміну від цього, Apple Maps показує повноекранну анімацію і виділяє правильну смугу яскраво-синім кольором за 1,5 кілометра до необхідного повороту. Це дає змогу практично визначити потрібний напрямок лише периферійним зором. Реалізація від Apple здається значно безпечнішою, ніж у Google.

Підказки щодо смуг руху (фото: Android Police)

Надмірна увага до популярних місць

Google Maps занадто активно пропонує користувачам великі популярні заклади, навіть якщо вподобання користувача зовсім інші.

Проблема в тому, що пріоритет віддається великим туристичним точкам і спонсорованим пропозиціям, через що стає складно знайти менш відомі, але цікаві заклади.

Користувачі змушені спочатку перегортати безліч рекламних рекомендацій, щоб дістатися до дійсно вартісних варіантів.

Надмірна увага до популярних місць (фото: Android Police)

Google Maps недостатньо зручний для поїздки на громадському транспорті

Для навігації на автомобілі Apple Maps вважається більш підходящим варіантом, однак для поїздок на громадському транспорті перевагу віддають додатку EasyWay.

Найбільші складнощі виникають із плануванням пересадок. У деяких випадках Google надає застарілу інформацію про маршрути та зупинки. У таких ситуаціях EasyWay стає незамінним помічником. Завдяки йому можна точно дізнатися, коли прибуде транспорт. За цим показником Google Maps значно поступається EasyWay.

Постійні нагадування та сповіщення

Google Maps, призначений для навігації та пошуку місць, нерідко відволікає користувачів непотрібними повідомленнями. Замість того щоб просто допомагати дістатися з точки А в точку Б або знаходити ресторани, сервіс регулярно нагадує про необхідність залишити відгуки про відвідані місця.

Ці сповіщення засмічують центр повідомлень і можуть заважати роботі, викликаючи роздратування. Хоча відгуки, засновані на даних користувачів, дійсно корисні, надмірна наполегливість у запитах зворотного зв'язку стає стомлюючою.

Щоб вимкнути сповіщення, необхідно відкрити застосунок Google Maps, натиснути на значок профілю, вибрати "Налаштування", потім "Сповіщення" і налаштувати, які з них залишити, а які вимкнути.

Постійні нагадування та сповіщення (фото: Android Police)

Проблема з високим споживанням даних

Подорожі за кордон нерідко супроводжуються обмеженими тарифними планами на мобільний інтернет. Користувачі, які подорожують Азією, Європою чи США, зазначають, що Google Maps стає незамінним помічником, але при цьому викликає чималу тривогу через споживання даних.

Додаток "поглинає" інтернет-трафік у значних обсягах, що помітно перевищує витрату інших картографічних сервісів, таких як Waze або Apple Maps.

Зрозуміло, існує можливість заздалегідь завантажити карти, щоб використовувати застосунок в офлайн-режимі, але це вимагає попереднього планування.

Проблема з високим споживанням даних (фото: Android Police)

Проблеми конфіденційності

Google Maps вимагає дозволу на доступ до місця розташування, щоб надавати напрямки. Це сприймається як чергове втручання в особистий простір, що змушує надавати дані для використання сервісу.

Apple Maps, навпаки, дає змогу вказати початкову точку маршруту з будь-якої точки світу, не вимагаючи постійного доступу до геолокації.

Підхід Google до конфіденційності викликає тривогу. Користувачі зазначають, що обсяг інформації, яку збирають про дії та переміщення, занадто великий.

Незважаючи на заяви компанії про анонімність даних, саме розуміння того, що кожен рух може бути відстежено і монетизовано, створює відчуття дискомфорту.

Проблеми конфіденційності (фото: Android Police)