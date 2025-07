Дизайнер показав Google Maps на Nokia 3210: який вигляд мала б карта 20 років тому (відео)

На відео, опублікованому в соцмережі X (Twitter), представлено концепт Google Maps на культовому телефоні Nokia 3210, випущеному в 1999 році. Саме ця модель стала попередницею легендарного Nokia 3310, який згодом перетворився на інтернет-мем як "телефон, що не вбивається".

Концепт демонструє, який вигляд міг би мати інтерфейс Google Maps у стилістиці чорно-білого екрана.

Уся візуалізація побудована з простих пікселів і точок: відображаються маршрут, відстань, що залишилася, навігаційні вказівки і навіть елементи управління картою. Незважаючи на примітивну графіку, такий варіант цілком міг би бути корисним користувачам тих років.

Хвилинний ролик викликав ностальгію у шанувальників ретро-гаджетів і нагадав про те, як далеко просунулися технології за 20 з гаком років.

If Google Maps had existed in 1999. pic.twitter.com/2jXTBOwOIU