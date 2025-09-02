В Google Maps появится функция для водителей, которая изменит навигацию: как она работает

Функцию впервые заметили несколько дней назад на платформе X (Twitter). С тех пор появились подтверждения, что она доступна не только в тестовых сборках Android Canary.

Скриншоты с телефонов Pixel и Samsung на бета-версии Android 16 QPR2 показывают уведомления Maps с пометкой "Live Updates", что говорит о расширении тестирования Google.

Функция Live Updates (фото: Android Authority)

Live Updates на Android позволяет держать важную информацию на виду в постоянном уведомлении. Она не исчезает и не сдвигается в список уведомлений, что позволяет быстро проверить маршрут или оставшееся время в пути. Это особенно удобно для водителей, которые переключаются на другие приложения во время движения.

На данный момент функция доступна лишь небольшой группе пользователей на Android, что указывает на ограниченное тестирование.