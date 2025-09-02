ua en ru
В Google Maps появится функция для водителей, которая изменит навигацию: как она работает

Вторник 02 сентября 2025 15:35
В Google Maps появится функция для водителей, которая изменит навигацию: как она работает Новая функция Google Maps позволит следить за маршрутом без сбоев (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Если у вас когда-либо навигация в Google Maps "сбрасывалась" с экрана во время поездки, новое экспериментальное обновление может оказаться полезным. Небольшая группа пользователей уже видит на экране уведомления Live Updates, которые закрепляют прогресс маршрута прямо во время движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Функцию впервые заметили несколько дней назад на платформе X (Twitter). С тех пор появились подтверждения, что она доступна не только в тестовых сборках Android Canary.

Скриншоты с телефонов Pixel и Samsung на бета-версии Android 16 QPR2 показывают уведомления Maps с пометкой "Live Updates", что говорит о расширении тестирования Google.

В Google Maps появится функция для водителей, которая изменит навигацию: как она работаетВ Google Maps появится функция для водителей, которая изменит навигацию: как она работаетВ Google Maps появится функция для водителей, которая изменит навигацию: как она работаетФункция Live Updates (фото: Android Authority)

Live Updates на Android позволяет держать важную информацию на виду в постоянном уведомлении. Она не исчезает и не сдвигается в список уведомлений, что позволяет быстро проверить маршрут или оставшееся время в пути. Это особенно удобно для водителей, которые переключаются на другие приложения во время движения.

На данный момент функция доступна лишь небольшой группе пользователей на Android, что указывает на ограниченное тестирование.

