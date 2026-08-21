ua en ru
Пт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google дозволила обирати улюблені ЗМІ: що зміниться у Discover

13:12 21.08.2026 Пт
2 хв
Техногігант хоче повернути медіа трафік
aimg Ольга Завада
Google дозволила обирати улюблені ЗМІ: що зміниться у Discover Google впроваджує нову інтерактивну кнопку для сайтів (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Google впроваджує нові інструменти, які дозволять читачам додавати медіа до списку улюблених джерел і налаштовувати стрічку Discover згідно з персональними уподобаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google.

Що відомо про нову кнопку для сайтів?

Техногігант офіційно надав онлайн-ресурсам можливість інтегрувати інтерактивну кнопку Preferred Sources безпосередньо на власні сайти.

Натискаючи її, читач автоматично позначає ресурс як пріоритетний. Після цього матеріали обраного медіа частіше з'являтимуться у видачі Google Search, блоках Top Stories, AI Overviews та режимі AI Mode.

Таке рішення стало продовженням травневого запуску функції обраних джерел всередині екосистеми Google. За даними компанії, користувачі вже обрали понад 345 000 унікальних джерел інформації.

Початкові дослідження Google показують, що ймовірність переходу читача на сайт із категорії "обраних" зростає у 2 рази.

За допомогою цього інструменту компанія намагається компенсувати падіння реферального трафіку, від якого ЗМІ потерпають через стрімкий розвиток генеративного ШІ-пошуку.

Google дозволила обирати улюблені ЗМІ: що зміниться у DiscoverЧитачі самі обиратимуть улюблені ЗМІ (фото: Google)

Читайте більше: ШІ, вбудований VPN та повна приватність: 4 браузери, які замінять Chrome

Налаштування Discover та інші оновлення

Окрім кнопки для сайтів, Google анонсував гнучке налаштування стрічки Discover у мобільному додатку.

Користувачі зможуть коригувати рекомендації за допомогою чат-бота Gemini, натиснувши на меню з трьома крапками біля будь-якої новини.

Інтерфейс підтримує текстові запити звичайною мовою, дозволяючи вказувати, які теми варто показувати частіше або ж рідше. Стрічка змінюватиметься в режимі реального часу.

Також користувачі Android отримають змогу кастомізувати щоденні аудіопідбірки новин у додатку Google News, обираючи конкретні теми та отримуючи прямі посилання на повні тексти матеріалів.

Розгортання нових функцій для користувачів та розробників уже розпочалося і стане глобально доступним найближчим часом.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google Штучний інтелект
Новини
Сили оборони уразили літак Су-34, аеродром та НПЗ в Росії
Сили оборони уразили літак Су-34, аеродром та НПЗ в Росії
Аналітика
Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором
Роман Коткореспондент РБК-Україна Угорці зрозуміли, що краще не мати справу з Росією: інтерв'ю з послом в Угорщині Шандором