Google запустила революційну ШІ-функцію для навчання: що тепер може Gemini

Google представила великий набір нових навчальних ШІ-інструментів для Пошуку та Gemini. Оновлення покликане спростити засвоєння складних тем за допомогою 3D-симуляцій, графіків та інтерактивних тестів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

Нові можливості у Пошуку Google

ШІ у Пошуку навчився створювати персоналізовані наочні матеріали. Якщо ввести запит щодо складної наукової теми, система згенерує інтерактивну візуалізацію.

Запит можна деталізувати, після чого алгоритм адаптує графіки під конкретні умови.

Серед ключових оновлень у Пошуку:

генерація інтерактивних тестів на будь-які теми - від іноземних мов до вищої математики;

- від іноземних мов до вищої математики; аналіз завантажених конспектів, фотографій та файлів у форматах PDF чи Docs для створення коротких витягів із головними тезами;

у форматах PDF чи Docs для створення коротких витягів із головними тезами; використання розширених можливостей Google Lens для розв'язання задач, пошуку помилок у виконанні та пояснення правил за знімком екрана або фотографією.

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Інтерактивні 3D-моделі та звіти у Gemini

Значні зміни торкнулися й чат-бота Gemini. Головним нововведенням стала можливість системи створювати повноцінні тривимірні об'єкти безпосередньо у вікні відповіді. Так, на запит про будову ДНК сервіс відобразить інтерактивну 3D-модель, яку можна обертати та наближати.

Окрім цього, у Gemini Live з'явилася функція фонової підготовки дослідницьких звітів. Користувач може дати завдання зі збору інформації, закрити додаток, а після отримання сповіщення про готовність обговорити результати голосом.

Окремий хаб для студентів

Для зручності користувачів у додатку Gemini створили спеціальний розділ, де зібрані всі навчальні інструменти.

У цьому хабі можна в одному місці вести навчальні блокноти, створювати інтерактивні картки для запам'ятовування слів і проходити тести на перевірку знань перед іспитами.