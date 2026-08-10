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ШІ, вбудований VPN та повна приватність: 4 браузери, які замінять Chrome

16:33 10.08.2026 Пн
3 хв
Альтернатив вистачає для будь-якої діяльності
aimg Ольга Завада
ШІ, вбудований VPN та повна приватність: 4 браузери, які замінять Chrome Існують просунуті браузери для щоденної роботи для будь-якого запиту (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Браузер Google Chrome зручний і швидкий, однак його можливостей може бути недостатньо для вимогливих користувачів.

Медіа РБК-Україна з посиланням на BGR розглянуло браузери, які пропонують більше інструментів для приватності, кастомізації та роботи зі ШІ уже "з коробки".

Brave: конфіденційність, захист від стеження та мережа Tor

Браузер Brave побудований на тій самій відкритій платформі Chromium, що й Chrome, але орієнтований на захист персональних даних.

Розробники видалили з коду відстежувачі трекінгу та додали власний інструментарій безпеки.

Головні особливості Brave:

Автоматичний захист - вбудований блокувальник реклами (на веб-сайтах та YouTube), захист від цифрових відбитків (fingerprinting) та крос-сайтових трекерів.

Приватність - можливість відкрити приватне вікно з маршрутизацією трафіку через мережу Tor, а також вбудований VPN (доступно у рамках преміум-підписки).

Додаткові інструменти - інтегрований криптогаманець, власний RSS-рідер для читання новин та можливість створювати офлайн-плейлисти.

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Vivaldi: повна кастомізація та інтеграція Proton VPN

Vivaldi - ще один представник на базі Chromium, орієнтований на максимальну гнучкість налаштувань інтерфейсу.

Користувачі можуть змінювати розташування панелей, колірне оформлення, форматування та закруглення вкладок або завантажувати готові теми спільноти.

Переваги Vivaldі:

Вбудований VPN - браузер інтегровано із сервісом Proton VPN для захисту мережевого з'єднання.

Організація вкладок - підтримка групування (Tab Stacking), командних ланцюжків (Command Chains) та розділення робочих просторів (Workspaces).

Допоміжні сервіси - нотатки, режим "картинка в картинці", інструмент створення скріншотів та RSS-рідер.

Mozilla Firefox: захист даних і підтримка плагінів на Android

Firefox є однією з головних альтернатив Chrome, яка працює на власному рушії. Браузер приваблює користувачів високими стандартами приватності та відсутністю збору персональної активності.

Основні фішки Firefox:

Конфіденційність - технології Enhanced Tracking Protection та Total Cookie Protection запобігають відстеженню дій користувача в мережі.

Мобільні можливості - на відміну від Chrome, версія Firefox для Android підтримує встановлення повноцінних розширень і плагінів.

Зручність - покращений режим читання без реклами та зайвого медіаконтенту, а також вбудований PDF-редактор.

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Opera: інтеграція ШІ та месенджерів

Браузер Opera пропонує широкий набір вбудованих сервісів для мультизадачності без необхідності встановлення сторонніх розширень.

Ключові можливості Opera:

Штучний інтелект - асистент Opera AI допомагає аналізувати вміст відкритих вкладок, а також безкоштовно генерує зображення за текстовим описом.

Додатково на бічній панелі доступні швидкі ярлики до ChatGPT та Gemini.

Соціальні мережі - бічна панель містить вбудовані клієнти Telegram, WhatsApp, Discord, Slack та Messenger.

Організація роботи - підтримка вертикальних вкладок, автогрупування у "острови вкладок" (Tab Islands), дошки для ідей (Pinboards), безкоштовний VPN та режим економії батареї.

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