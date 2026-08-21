Google разрешила выбирать любимые СМИ: что изменится в Discover

Google внедряет новые инструменты, позволяющие читателям добавлять медиа в список любимых источников и настраивать ленту Discover в соответствии с персональными предпочтениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google .

Что известно о новой кнопке для сайтов?

Техногигант официально предоставил онлайн ресурсам возможность интегрировать интерактивную кнопку Preferred Sources непосредственно на собственные сайты.

Нажимая на нее, читатель автоматически обозначает ресурс как приоритетный. После этого материалы выбранного медиа будут чаще появляться в выдаче Google Search, блоках Top Stories, AI Overviews и режиме AI Mode.

Такое решение явилось продолжением майского запуска функции избранных источников внутри экосистемы Google. По данным компании, пользователи уже выбрали более 345 тысяч уникальных источников информации.

Первоначальные исследования Google показывают, что вероятность перехода читателя на сайт из категории "избранных" растет в 2 раза.

С помощью этого инструмента компания пытается компенсировать падение реферального трафика, от которого СМИ страдают из-за стремительного развития генеративного ИИ-поиска .

Читатели сами будут выбирать любимые СМИ (фото: Google)

Настройки Discover и другие обновления

Кроме кнопки для сайтов, Google анонсировал гибкую настройку ленты Discover в мобильном приложении.

Пользователи смогут корректировать рекомендации с помощью чат-бота Gemini, нажав на меню с тремя точками возле любой новости.

Интерфейс поддерживает текстовые запросы на обычном языке, позволяя указывать, какие темы следует показывать чаще или реже. Лента будет изменяться в режиме реального времени.

Также пользователи Android могут кастомизировать ежедневные аудиоподборки новостей в приложении Google News, выбирая конкретные темы и получая прямые ссылки на полные тексты материалов.

Развертывание новых функций для пользователей и разработчиков уже началось и станет глобально доступным в ближайшие дни.