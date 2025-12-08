Google додала в Chrome функцію, про яку давно просили користувачі: як зміниться браузер

Що відомо

Тепер автозаповнення зможе використовувати ваше ім'я, адресу електронної пошти, а також збережені робочі та домашні адреси з облікового запису Google на ПК-версії, iOS та Android під час входу в Chrome.

Для версії Chrome на Android компанія розширює пропозиції автозаповнення, які з'являються над екранною клавіатурою, щоб вони були менш стислими і легше розрізнялися. Тепер речення відображатимуть два рядки інформації, наприклад, адреси двох контактів з однаковими іменами, щоб користувач міг вибрати правильний варіант.

Версія Chrome для Android розширює підказки автозаповнення до двох рядків із додатковим контекстом (фото: Google)

Минулого місяця Chrome додав можливість автозаповнення даних, як-от номер паспорта, водійське посвідчення, картки лояльності та інформація про транспортний засіб (включно з VIN і номерним знаком) для користувачів ПК-версії з увімкненою функцією "розширене автозаповнення".

Автозаповнення Chrome тепер може отримувати інформацію про майбутні поїздки та рейси з Google Wallet (фото: Google)