Курс долара Економіка Авто Tech

Google додала в Chrome функцію, про яку давно просили користувачі: як зміниться браузер

Chrome навчився автоматично підставляти дані з вашого Google-акаунта (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google анонсувала оновлення автозаповнення в Chrome для мобільних і ПК-версій. Тепер функція зможе отримувати більше даних із сервісів Google і простіше підставляти потрібну інформацію під час заповнення форм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо

Тепер автозаповнення зможе використовувати ваше ім'я, адресу електронної пошти, а також збережені робочі та домашні адреси з облікового запису Google на ПК-версії, iOS та Android під час входу в Chrome.

Для версії Chrome на Android компанія розширює пропозиції автозаповнення, які з'являються над екранною клавіатурою, щоб вони були менш стислими і легше розрізнялися. Тепер речення відображатимуть два рядки інформації, наприклад, адреси двох контактів з однаковими іменами, щоб користувач міг вибрати правильний варіант.

Версія Chrome для Android розширює підказки автозаповнення до двох рядків із додатковим контекстом (фото: Google)

Минулого місяця Chrome додав можливість автозаповнення даних, як-от номер паспорта, водійське посвідчення, картки лояльності та інформація про транспортний засіб (включно з VIN і номерним знаком) для користувачів ПК-версії з увімкненою функцією "розширене автозаповнення".

Автозаповнення Chrome тепер може отримувати інформацію про майбутні поїздки та рейси з Google Wallet (фото: Google)

Нагадаємо, що Google Chrome отримав функцію вертикальних вкладок, яка вже є у конкурентів.

А ще ми писали про три способи, як Google стежить за користувачами через Chrome.

Крім того, повідомлялося, що Samsung представила настільну версію свого веб-браузера Samsung Internet.

Google