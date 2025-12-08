Google добавила в Chrome функцию, о которой давно просили пользователи: как изменится браузер

Google анонсировала обновления автозаполнения в Chrome для мобильных и ПК-версий. Теперь функция сможет получать больше данных из сервисов Google и проще подставлять нужную информацию при заполнении форм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Теперь автозаполнение сможет использовать ваше имя, адрес электронной почты, а также сохраненные рабочие и домашние адреса из аккаунта Google на ПК-версии, iOS и Android при входе в Chrome.
Для версии Chrome на Android компания расширяет предложения автозаполнения, которые появляются над экранной клавиатурой, чтобы они были менее сжатыми и легче различались. Теперь предложения будут отображать две строки информации, например, адреса двух контактов с одинаковыми именами, чтобы пользователь мог выбрать правильный вариант.
В прошлом месяце Chrome добавил возможность автозаполнения данных, таких как номер паспорта, водительское удостоверение, карты лояльности и информация о транспортном средстве (включая VIN и номерной знак) для пользователей ПК-версии с включенной функцией "расширенное автозаполнение".
Напомним, что Google Chrome получил функцию вертикальных вкладок, которая уже есть у конкурентов.
А еще мы писали о трех способах, как Google следит за пользователями через Chrome.
Кроме того, сообщалось, что Samsung представила настольную версию своего веб-браузера Samsung Internet.