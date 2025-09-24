ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Google Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачів

Середа 24 вересня 2025 14:45
UA EN RU
Google Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачів Google Docs отримає оновлення з фільтрами пошуку (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google Docs і так працює стабільно, але завжди є простір для поліпшень. Щоб зробити роботу з сервісом ще зручнішою, Google готує одразу кілька змін інтерфейсу, які з'являться в майбутніх оновленнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Нові фільтри для пошуку документів

У версії 1.25.381.00.90 додатка Google Docs розробники виявили три великих нововведення. Перше - це нові фільтри під час пошуку файлів:

  • Тип: дає змогу фільтрувати документи за типом файлу - таблиця, текстовий документ або презентація
  • Люди: фільтр за власниками файлів
  • Змінено: фільтрує документи за датою останньої зміни (наприклад, за останні 7 днів, 30 днів, цей рік, минулий рік або обраний період).

Ці фільтри зроблять пошук потрібного файлу швидшим і зручнішим, особливо якщо у користувача багато документів.

Google Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачівЯкий вигляд матиме пошук документів після оновлення Google Docs (фото: Android Authority)

Material 3 Expressive для плаваючої кнопки

Ще одне нововведення - оновлення дизайну плаваючої кнопки (FAB) з використанням Material 3 Expressive. Плюс-іконка стала більш помітною, а дві дії тепер розташовані у формі "капсул" замість закруглених прямокутників. Іконки для цих дій теж перемістилися всередину плиток, що робить інтерфейс акуратнішим і сучаснішим.

Google Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачівОновлення дизайну з використанням Material 3 Expressive (фото: Android Authority)

Перенесення панелі форматування в нижню частину екрана

Остання велика зміна стосується панелі форматування. Зараз вона розташована поруч із кнопкою додавання документа у верхній частині екрана. У майбутньому Google планує перенести її в нижню панель інструментів - так працювати однією рукою стане простіше.

Нижня панель стане горизонтально прокручуваною, надаючи швидкий доступ до окремих функцій, які раніше були доступні тільки в панелі форматування. При цьому в альбомній орієнтації телефону або на планшеті/складаному пристрої всі опції буде видно відразу.

Варто зазначити, що ці функції було виявлено в процесі аналізу APK-файлу - це означає, що вони перебувають у розробці і можуть змінитися, а частина з них може не дійти до публічного релізу.

Google Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачівGoogle Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачівЗміни панелі форматування (фото: Android Authority)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Документи
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"