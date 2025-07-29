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Працюєте в Google Docs? Ці поєднання клавіш прискорять вашу роботу в рази

Вівторок 29 липня 2025 18:10
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Працюєте в Google Docs? Ці поєднання клавіш прискорять вашу роботу в рази 7 прихованих клавіш у Google Docs, які ви точно недооцінювали (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Більшість користувачів Google Docs обмежуються звичними Ctrl+C і Ctrl+V. Але справжню економію часу дають менш відомі поєднання клавіш - особливо під час роботи з довгими документами або форматуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт MakeUseOf.

Вставка без форматування (швидкий спосіб очистити текст)

Одна з найкорисніших комбінацій - Ctrl + Shift + V (Windows) або Cmd + Shift + V (Mac). Вона дає змогу вставити скопійований текст без оригінального форматування.

Це особливо зручно, якщо ви копіюєте текст із веб-сайтів, із листів або PDF-документів. Замість зайвих шрифтів, кольорів та абзаців - чистий текст, який адаптується під стиль вашого документа.

Коментарі (без відволікання від роботи)

Додавання коментарів зазвичай вимагає виділення тексту, виклику контекстного меню та вибору потрібної опції. Поєднання Ctrl + Alt + M (Windows) або Cmd + Option + M (Mac) дає змогу залишити коментар за один крок - не відриваючись від читання або набору тексту.

Особливо корисно під час редагування або спільної роботи: можна швидко вказати на спірні моменти, запропонувати правки або залишити нагадування колезі.

Працюєте в Google Docs? Ці поєднання клавіш прискорять вашу роботу в разиДодавайте коментарі, не відриваючись від роботи (фото: MakeUseOf)

Голосове введення (альтернатива клавіатурі)

Якщо втомлюються руки, а думки йдуть - активуйте голосове введення: Ctrl + Shift + S. Ця функція працює як на Windows, так і на Mac, і дає змогу вводити текст голосом із високою точністю.

Підтримується і голосове керування розділовими знаками - наприклад, команди "крапка", "новий рядок", "кома". Функція особливо корисна для створення чернеток або мозкових штурмів.

Працюєте в Google Docs? Ці поєднання клавіш прискорять вашу роботу в разиПід час голосового набору намагайтеся говорити природно і чітко (фото: MakeUseOf)

Виділення цілих абзаців за секунду

Під час роботи з великими текстами часто потрібно виділяти цілі абзаци. Замість миші використовуйте Ctrl + Shift + стрілка вгору/вниз (Windows) або Cmd + Shift + стрілка вгору/вниз (Mac). Це дає змогу швидко захоплювати потрібні блоки без ризику випадкового вибору сусіднього тексту.

Переміщення абзаців без буфера обміну

Замість вирізання і вставки - просто переміщайте абзаци вгору і вниз за допомогою Alt + Shift + стрілка вгору/вниз (Windows) або Option + Shift + стрілка вгору/вниз (Mac).

Це працює і з нумерованими списками, і з маркованими пунктами. Форматування при цьому не порушується.

Швидкий перехід до початку або кінця документа

Якщо документ великий, гортання може забирати час. Поєднання Ctrl+Home/Ctrl+End (Windows) або Cmd+стрілка вгору / Cmd+стрілка вниз (Mac) дають змогу миттєво перейти на початок або кінець документа.

Зручно, коли потрібно звіритися зі вступом після написання висновку - або навпаки.

Усі поєднання під рукою

Не пам'ятаєте потрібну комбінацію? Натисніть Ctrl + / (Windows) або Cmd + / (Mac) - і відкриється вікно з усіма підтримуваними гарячими клавішами.

Там можна ввести, наприклад, "format" або "insert" - і швидко знайти потрібну команду.

Працюєте в Google Docs? Ці поєднання клавіш прискорять вашу роботу в разиУ Google Docs ви знайдете список доступних комбінацій клавіш (фото: MakeUseOf)

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