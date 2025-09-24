Google Docs готовит масштабное обновление интерфейса: что ждет пользователей

Google Docs и так работает стабильно, но всегда есть пространство для улучшений. Чтобы сделать работу с сервисом еще удобнее, Google готовит сразу несколько изменений интерфейса, которые появятся в будущих обновлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Новые фильтры для поиска документов

В версии 1.25.381.00.90 приложения Google Docs разработчики обнаружили три крупных нововведения. Первое - это новые фильтры при поиске файлов:

Тип: позволяет фильтровать документы по типу файла - таблица, текстовый документ или презентация

Люди: фильтр по владельцам файлов

Изменено: фильтрует документы по дате последнего изменения (например, за последние 7 дней, 30 дней, этот год, прошлый год или выбранный период).

Эти фильтры сделают поиск нужного файла быстрее и удобнее, особенно если у пользователя много документов.

Как будет выглядеть поиск документов после обновления Google Docs (фото: Android Authority)

Material 3 Expressive для плавающей кнопки

Еще одно нововведение - обновление дизайна плавающей кнопки (FAB) с использованием Material 3 Expressive. Плюс-иконка стала более заметной, а два действия теперь расположены в форме "капсул" вместо закругленных прямоугольников. Иконки для этих действий тоже переместились внутрь плиток, что делает интерфейс более аккуратным и современным.

Обновление дизайна с использованием Material 3 Expressive (фото: Android Authority)

Перенос панели форматирования в нижнюю часть экрана

Последнее крупное изменение касается панели форматирования. Сейчас она находится рядом с кнопкой добавления документа в верхней части экрана. В будущем Google планирует перенести ее в нижнюю панель инструментов - так работать одной рукой станет проще.

Нижняя панель станет горизонтально прокручиваемой, предоставляя быстрый доступ к отдельным функциям, которые ранее были доступны только в панели форматирования. При этом в альбомной ориентации телефона или на планшете/складном устройстве все опции будут видны сразу.

Стоит отметить, что эти функции были выявлены в процессе анализа APK-файла - это значит, что они находятся в разработке и могут измениться, а часть из них может не дойти до публичного релиза.

Изменения панели форматирования (фото: Android Authority)