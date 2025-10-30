ua en ru
Google Chrome вводит новые предупреждения при посещении сайтов: что нужно знать

Четверг 30 октября 2025 12:07
Google Chrome вводит новые предупреждения при посещении сайтов: что нужно знать Google Chrome по умолчанию будет предупреждать пользователей перед открытием незащищенных HTTP-сайтов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Пользователи браузера Google Chrome начнут чаще видеть предупреждения при переходе на небезопасные сайты. Как сообщает компания, начиная с октября 2026 года Chrome будет автоматически предупреждать, если пользователь открывает публичный веб-сайт без шифрованного HTTPS-соединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно

Сейчас Chrome уже показывает сообщение "Ваше соединение не защищено" в случаях, когда HTTPS-соединение настроено неверно. Однако новое изменение расширит систему предупреждений и на те ресурсы, которые вовсе не используют HTTPS.

Google впервые предложила предупреждения для HTTP-страниц еще в 2021 году, но тогда они работали только при ручной активации в настройках. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) использует шифрование и защищает данные пользователя от перехвата, когда он, например, вводит личную информацию на сайте.

По данным Google, доля HTTPS-соединений сейчас составляет около 95-99%. "Такой уровень распространения позволяет нам рассматривать более жесткие меры против оставшихся небезопасных HTTP-ресурсов", - отмечает компания.

Google Chrome вводит новые предупреждения при посещении сайтов: что нужно знатьПредупреждение о небезопасном сайте (фото: The Verge)

Компания отмечает, что "наиболее значимым фактором небезопасности HTTP" являются частные веб-сайты, добавляя, что им по-прежнему сложно получить сертификацию HTTPS. Хотя риски при переходе на частные HTTP-сайты ниже, чем на публичные, возможность для злоумышленников перехватить данные все же остается.

Перед тем как сделать HTTPS стандартом по умолчанию, Google планирует ввести новые предупреждения для пользователей, у которых включена функция Enhanced Safe Browsing (расширенная защита) - изменения начнут действовать с апреля 2026 года.

При этом пользователи смогут отключить уведомления, отключив опцию "Всегда использовать защищенные соединения" в настройках Chrome.

Ранее сообщалось, что OpenAI представила свой первый браузер с интеграцией ChatGPT и возможностью генерировать ответы прямо при просмотре страниц.

А еще мы писали о способах изменить интерфейс Google Chrome, чтобы сделать браузер визуально удобнее и функциональнее.

Также у нас есть материал о том, как быстро систематизировать закладки в Google Chrome и сэкономить время при работе с большим количеством сохраненных страниц.

