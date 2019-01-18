Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Гон получил эту сумму в период между апрелем и ноябрем 2018 года

Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp заявили, что экс-председатель советов директоров обеих компаний Карлос Гон незаконно получил 7,8 млн евро от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.

Они заявили, что Гон получил эту сумму в период между апрелем и ноябрем 2018 года после подписания трудового контракта с Nissan-Mitsubishi BV, СП двух компаний, созданным в июне 2017 года.

Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, принадлежащего двум компаниям в равных долях.

До этого, 28 декабря, прокуратура Японии в ходе расследования по делу Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке. Прокуратура Токио подозревает топ-менеджера Nissan в том, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытие может быть приравнено к манипулированию информацией.

Отметим, акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.