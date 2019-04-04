Экс-руководителя Nissan и Renault снова арестовали

Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Его подозревают в хищении 5 млн долларов компании Nissan

Бывшего руководителя автоконцернов Nissan и Renault Карлоса Гона, которого ранее освободили под залог, утром, 4 апреля, снова взяли под стражу. Об этом сообщает СВС.

Сообщается, что речь идет о возможном хищении 5 млн долларов средств Nissan в 2012-2018 годах.

Гон отрицает все обвинения и обвинил чиновников Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".

"Мой арест этим утром является возмутительным и произвольным. Это часть попытки некоторых людей в Nissan заставить меня замолчать, вводя в заблуждение прокуроров", - заявил Гон.

Напомним, в начале марта 2019 года суд Токио установил залог в размере 1 млрд иен (почти 9 млн долларов) для бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

Ранее Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро. Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, принадлежащего двум компаниям в равных долях.

В декабре 2018 года специальная следственная группа Токийской прокуратуры снова арестовала Гона.