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Гону висунули нове звинувачення в привласненні коштів Nissan

Новини » В світі    22.04.2019 - 09:47
Гону висунули нове звинувачення в привласненні коштів Nissan
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Його звинувачують у привласненні майже 5 млн доларів

Прокуратура Токіо висунула нові звинувачення екс-главі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Про це повідомляє NHK.

Його звинувачують у привласненні коштів концерну Nissan. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайській схемі переказу коштів дилерській компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

Нагадаємо, Карлоса Гона, якого раніше звільнили під заставу, вранці, 4 квітня, знову взяли під варту. Гон заперечує всі звинувачення і звинуватив чиновників Nissan в тому, що вони намагаються змусити його "замовкнути".

"Мій арешт цим ранком є обурливим і довільним. Це частина спроби деяких людей в Nissan змусити мене замовкнути, вводячи в оману прокурорів", - заявив Гон.

Раніше Nissan визнав незаконним отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро. Нинішні головні виконавчі директори Nissan і Mitsubishi Хірото Саикава і Осаму Масуко не були обізнані про ці виплати, незважаючи на те, що вони, поряд з Гоном, входять до ради директорів СП, що належить двом компаніям в рівних частках.

У грудні 2018 року спеціальна слідча група Токійській прокуратури знову заарештувала Гона.

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