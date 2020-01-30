Гонку Формулы-1 в Китае могут отменить из-за коронавируса

Фото: Гран-при Китая в 2019 года (fia.com)

Гран-при запланирован на 19 апреля

Международная автомобильная федерация (ФИА) может отменить Гран-при Китая из-за коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении организации в связи со сложившейся ситуацией.

Организаторы сообщили, что внимательно следит за тем, что происходит в стране из-за эпидемии коронавируса и не исключают вероятности отмены гонки. В частности, этим вопросом занимается глава медицинской комиссии ФИА профессор Жерар Сайан.

"ФИА оценит календарь предстоящих гонок и, при необходимости, предпримет любые действия, необходимые для защиты мирового сообщества автоспорта и широкой общественности", - говорится в сообщении.

Проведение Гран-при запланировано в Шанхае с 17 по 19 апреля.

Также под угрозой срыва оказался китайский этап чемпионата Формулы-Е, который намечен на 21 марта.

Напомним, в связи со вспышкой нового коронавируса из Китая уже были отменены проведения международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу.

Ранее из-за вируса отменили чемпионский бой украинского боксера Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса, который должен был состояться 1 февраля в китайском городе Хайкоу.