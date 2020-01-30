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Гонку Формули-1 в Китаї можуть скасувати через коронавірус

Новини » Спорт     30.01.2020 - 13:45
Гонку Формули-1 в Китаї можуть скасувати через коронавірус
Фото: Гран-прі Китая у 2019 року (fia.com)

Гран-прі запланований на 19 квітня

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) може скасувати Гран-прі Китаю через коронавірус. Про це йдеться в офіційній заяві організації у зв'язку з ситуацією, яка склалася.

Організатори повідомили, що уважно стежить за тим, що відбувається в країні через епідемію коронавіруса і не виключають ймовірності скасування гонки. Зокрема, цим питанням займається глава медичної комісії ФІА професор Жерар Сайан.

"ФІА оцінить календар майбутніх перегонів і, за необхідності, вживе будь-які дії, необхідні для захисту світової спільноти автоспорту і широкої громадськості", - йдеться в повідомленні.

Проведення Гран-прі заплановано в Шанхаї з 17 по 19 квітня.

Також під загрозою зриву опинився китайський етап чемпіонату Формули-Е, який заплановано на 21 березня.

Нагадаємо, у зв'язку зі спалахом нового коронавіруса з Китаю вже були скасовані проведення міжнародні турніри з тенісу, лижного спорту, футболу, хокею та баскетболу.

Раніше через вірус скасували чемпіонський бій українського боксера Віктора Постола проти американця Хосе Раміреса, який повинен був відбутися 1 лютого в китайському місті Хайкоу.

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