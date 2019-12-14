В Гонконге задержали пятерых человек по подозрению в убийстве во время протестов

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

Среди задержанных - трое парней и двое девушек в возрасте от 15 до 18 лет

Полиция Гонконга сообщила о задержании пятерых подростков, которых подозревают в убийстве мужчины во время одного из протестов в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, речь идет о смерти 70-летнего мужчины, который работал уборщиком. В него попали камнем во время столкновений между гонконгскими протестующими и полицией 13 ноября.

Среди задержанных - трое парней и двое девушек в возрасте от 15 до 18 лет. В связи с особенностями гонконгского законодательства, сообщникам в убийстве могут присудить такое же наказание, как и непосредственному убийце.

Правоохранители сообщили, что установили личности подозреваемых после анализа видео с камер наблюдения и в соцсетях.

Напомним, 8 декабря в Гонконге во время налета правоохранителей перед акцией протеста, проведение которой было разрешено властями региона, задержали 11 демонстрантов. В Гонконге запланирован одобренный властями протестный марш, который организовывает Гражданский фронт по правам человека. Акция протеста начнется в 15 часов по местному времени в парке Виктории, после чего процессия отправится в деловой район города.

1 декабря во время акции протеста в Гонконге правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. В результате столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 3 человека. В минувшую субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.