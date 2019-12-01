В Гонконге произошли столкновения между полицией и протестующими

Фото: митинг в Гонконге (twitter.com/HongKongFP)

В результате столкновений пострадали три человека

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих, в результате чего пострадали три человека. Столкновения произошли ночью, днем акции протеста продолжились, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Гонконге в ночь на воскресенье, 1 декабря, возобновились столкновения между демонстрантами и полицией. Впервые после выборов в районные советы депутатов в ноября правоохранители применили слезоточивый газ, пострадали три человека.

Сегодня днем в Гонконге продолжились демонстрации, на митинге в центре города сотни человек, в том числе семьи с детьми, потребовали перестать использовать слезоточивый газ. Отмечается, что в субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.

Напомним, в Гонконге 24 ноября на фоне антиправительственных акций протеста стартовали местные выборы.

Так, на местных выборах в районные советы победили со значительным отрывом оппозиционные кандидаты из продемократического движения. В частности, в своих округах одержал победу 201 оппозиционный кандидат. При этом число кандидатов-победителей из тех, которые поддерживают Пекин, составляет всего 28 кандидатов. Также победу одержали еще 12 кандидатов, которых считают независимыми. Пока не известны результаты по оставшимся 211 местам. В общем 1104 кандидаты боролись за возможность получили 452 места в различных советах региона.