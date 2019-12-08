Организаторы митинга в Гонконге сообщили, что он собрал до 800 тыс. участников

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

Однако в полиции сообщили, что число участников не превышало 183 тыс

В Гонконге около 800 тыс. человек приняли участие в воскресенье, 8 декабря, в санкционированной властями акции протеста. Такую оценку привел координатор шествия из "Гражданского фронта за права человека" Джимми Шум, передает RFI.

При этом, по данным полиции, число участников не превышало 183 тыс.

Сегодня группы демонстрантов прошли маршем от парка Виктория в сторону делового центра по согласованному с полицией маршруту. "Пять требований, ни одним меньше!", "Долой слезоточивый газ!", "Даешь свободу и демократию!" - гласили плакаты в руках активистов.

Напомним, 8 декабря в Гонконге во время налета правоохранителей перед акцией протеста, проведение которой было разрешено властями региона, задержали 11 демонстрантов. В Гонконге запланирован одобренный властями протестный марш, который организовывает Гражданский фронт по правам человека. Акция протеста начнется в 15 часов по местному времени в парке Виктории, после чего процессия отправится в деловой район города.

1 декабря во время акции протеста в Гонконге правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. В результате столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 3 человека. В минувшую субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.