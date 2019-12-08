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В Гонконге перед акцией протеста арестовали более 10 человек

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 09:46
В Гонконге перед акцией протеста арестовали более 10 человек
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

У протестующих обнаружили пистолет и бронежилеты

В Гонконге во время налета правоохранителей перед акцией протеста, проведение которой было разрешено властями региона, задержали 11 демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bloomberg.

Как сообщается, в воскресенье, 8 декабря, в Гонконге запланирован одобренный властями протестный марш, который организовывает Гражданский фронт по правам человека. Акция протеста начнется в 15 часов по местному времени в парке Виктории, после чего процессия отправится в деловой район города.

Накануне начала акции правоохранители совершили налет на демонстрантов, в ходе которого были задержаны 11 человек. По данным полиции, у протестующих обнаружили пистолет, бронежилеты и баллончики с перцовым спреем.

Напомним, 1 декабря во время акции протеста в Гонконге правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. В результате столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 3 человека. В минувшую субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.

Также РБК-Украина писало, что в местных выборах в районные советы Гонконга победили со значительным отрывом оппозиционные кандидаты с продемократического движения. В частности, в своих округах одержал победу 201 оппозиционный кандидат. При этом число кандидатов-победителей из тех, кого поддерживает Пекин, составляет всего 28 кандидатов.

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Новости Украины протестГонконгЗадержание
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