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У Гонконзі затримали п'ятьох осіб за підозрою у вбивстві під час протестів

Новини » Надзвичайні події     14.12.2019 - 20:01
У Гонконзі затримали п'ятьох осіб за підозрою у вбивстві під час протестів
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com)

Серед затриманих - троє хлопців і двоє дівчат у віці від 15 до 18 років

Поліція Гонконга повідомила про затримання п'ятьох підлітків, яких підозрюють у вбивстві чоловіка під час одного з протестів у регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як повідомляється, мова йде про смерті 70-річного чоловіка, який працював прибиральником. У нього потрапили каменем під час зіткнень між гонконгськими протестуючими і поліцією 13 листопада.

Серед затриманих - троє хлопців і двоє дівчат у віці від 15 до 18 років. У зв'язку з особливостями гонконгського законодавства, спільникам у вбивстві можуть присудити таке ж покарання, як і безпосереднього вбивці.

Правоохоронці повідомили, що встановили особи підозрюваних після аналізу відео з камер спостереження і в соцмережах.

Нагадаємо, 8 грудня в Гонконзі під час нальоту правоохоронців перед акцією протесту, проведення якої було дозволено владою регіону, затримали 11 демонстрантів. В Гонконзі запланований схвалений владою протестний марш, який організовує Громадянський фронт з прав людини. Акція протесту розпочнеться о 15 годині за місцевим часом у парку Вікторії, після чого процесія вирушить у діловий район міста.

1 грудня під час акції протесту в Гонконзі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. В результаті зіткнень з поліцією постраждали щонайменше 3 людини. У минулу суботу на спільну акцію проти насильства поліції також вийшли школярі і пенсіонери.

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