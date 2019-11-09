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В Гонконге задержали депутатов, поддерживающих протесты

Новости » Политика     09.11.2019 - 15:59
В Гонконге задержали депутатов, поддерживающих протесты
Фото: столкновения в Гонконге (twitter.com/ENnewsfront)

Правоохранители задержали 3 депутатов

В Гонконге полиция задержала 3 депутатов, которые высказывались в поддержку антиправительственных акций протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, трое депутатов были задержаны по обвинению в препятствовании проведению заседания парламента 11 мая по законопроекту об экстрадиции на метериковий Китай. Еще четверо депутатов были вызваны в отделение полиции.

В оппозиции Гонконга уже заявили, что считают задержание мерой местных властей, направленной на разжигание насилия и с целью отмены или переноса даты выборов членов местных советов.

Напомним, что в результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге на минувших выходных пострадали более 50 человек. Также правоохранители задержали более 200 протестующих.Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек было стабильным.

РБК-Украина писало, что в субботу, 2 ноября, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Чтобы разогнать многотысячные демонстрации, которые собрались в центре города, полиция использовала слезоточивый газ.

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