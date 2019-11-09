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У Гонконгу затримали депутатів, що підтримували протести

Новини » Політика     09.11.2019 - 15:59
У Гонконгу затримали депутатів, що підтримували протести
Фото: сутички в Гонконгу (twitter.com/ENnewsfront)

Правоохоронці затримали 3 депутатів

У Гонконгу поліція затримала 3 депутатів, які висловлювалися на підтримку антиурядових акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, трьох депутатів було затримано за звинуваченням в перешкоджанні проведенню засідання парламенту 11 травня щодо законопроекту про екстрадицію на метериковий Китай. Ще чотири депутати були викликані у відділок поліції.

В опозиції Гонконгу вже заявили, що вважають затримання заходом місцевої влади, направленим на розпалювання насильства та з метою скасування або перенесення дати виборів членів місцевих рад.

Нагадаємо, що в результаті сутичок під час антиурядових акцій протесту в Гонконгу на минулих вихідних постраждали понад 50 осіб. Також правоохоронці затримали понад 200 протестувальників.Один з постраждалих перебував у тяжкому стані, стан ще 23 людей був стабільним.

РБК-Україна писало, що в суботу, 2 листопада, в Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту. Щоб розігнати багатотисячні демонстрації, які зібралися в центрі міста, поліція використовувала сльозогінний газ.

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