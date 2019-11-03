ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге в столкновениях пострадали более полусотни человек

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 11:18
В Гонконге в столкновениях пострадали более полусотни человек
Фото: столкновения в Гонконге (twitter.com/ENnewsfront)

Более 200 человек были задержаны

В результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек, еще несколько сотен демонстрантов были задержаны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, в ходе субботних акций протеста в Гонконге правоохранители задержали более 200 демонстрантов за правонарушения связанные с незаконными собраниями и ношением маски.

Кроме того, в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали по меньшей мере 54 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек сейчас стабильное. Остальные 30 пострадавших были выписаны из лечебных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге протестующие подожгли станции метро и некоторые здания, в частности, здание китайского информационного агентства "Синьхуа". Также были разрушены некоторые магазины и предприятия.

РБК-Украина писало, что в субботу в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Чтобы разогнать многотысячные демонстрации, которые собрались в центре города, полиция использовала слезоточивый газ. Демонстранты выражали недовольство предполагаемым вмешательством Китая в свободу Гонконга, в том числе в его правовую систему.

Во время протестов в Гонконге пострадали 17 человек Силовики продолжают подавлять протесты в Ираке, есть погибшие
Новости Украины протестГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь