В Гонконге возобновились протесты, полиция применила газ

Фото: акция протеста в Гонконге (twitter.com/JayLam_HK/)

Тысячи протестующих собираются в парке Виктория

В Гонконгу в субботу, 2 ноября, возобновились антиправительственные акции протеста, для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, тысячи протестующих, одетых в черное и маски, собираются в парке Виктория, традиционном месте проведения демонстраций, а также на окрестных улицах. Толпы демонстрантов движутся к парку через торговый район Коузвей-Бэй.

Отмечается, что некоторые протестующие несут металлические ограждения для построения уличных баррикад, многие демонстранты поют национальные гимны Британии и США, размахивая флагами различных стран, и призывают к независимости региона.

Полиция в громкоговорители предупредила о разгоне демонстрации и о привлечении к уголовной ответственности участников, также силовики подняли черный флаг, предупреждая о возможном применении газа. После того, как манифестанты не отреагировали на требования, силовики с применением слезоточивого газа начали разгон антиправительственной акции.

Напомним, во время предыдущей волны антиправительственных протестов в Гонконге, 27 октября, силовики также применили слезоточивый газ против демонстрантов. Несколько участников демонстраций были арестованы, и один получил ранения. Тогда акция протеста проходила в популярном туристическом районе.