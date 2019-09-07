В Гонконге вновь планируют заблокировать работу аэропорта

В Гонконге антиправительственные демонстранты планируют новую акцию, целью которой будет нарушение работы международного аэропорта Чек Лап Кок. Об этом передает South China Morning Post.

По сообщениям полиции, демонстранты планируют проникнуть в терминал аэропорта как обычные пассажиры, предъявив билет на рейс. При этом они не будут одевать черные маски и майки.

"Администрации аэропорта известно о призывах к попыткам перекрыть движение транспорта в аэропорт 7 сентября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что скоростной поезд, курсирующий в аэропорт из центра города, проезжает маршрут без промежуточных остановок. Он не будет останавливаться на станциях Kowloon и Tsing Yi, также закрыта станция Asia World Expo, расположенная рядом с аэропортом. Такие меры предприняты в целях безопасности.

Пассажирам рекомендуется следить за ситуацией на дорогах, расписанием рейсов.

Напомним, вчера в Гонконге прошли очередные столкновения между демонстрантами и полицией. Правоохранители применили оружие, в частности пистолеты с резиновыми пулями.

Напомним, в Гонконга проходят антиправительственные акции протеста. Среди требований протестующих - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в середине августа в результате протестов аэропорт Гонконга отменил все авиарейсы.



