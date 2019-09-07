У Гонконзі знову планують заблокувати роботу аеропорту

В Гонконзі антиурядові демонстранти планують нову акцію, метою якої буде порушення роботи міжнародного аеропорту Чек Лап Кок. Про це передає South China Morning Post.

За повідомленнями поліції, демонстранти планують проникнути в термінал аеропорту як звичайні пасажири, пред'явивши квиток на рейс. При цьому вони не будуть одягати чорні маски і майки.

"Адміністрації аеропорту відомо про заклики до спроб перекрити рух транспорту в аеропорт 7 вересня", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що швидкісний потяг, що курсує в аеропорт з центру міста, проїжджає маршрут без проміжних зупинок. Він не буде зупинятися на станціях Kowloon і Tsing Yi, також закрита станція Asia World Expo, розташована поруч з аеропортом. Такі заходи вжито у цілях безпеки.

Пасажирам рекомендується стежити за ситуацією на дорогах, розкладом рейсів.

Нагадаємо, вчора в Гонконзі пройшли чергові зіткнення між демонстрантами і поліцією. Правоохоронці застосували зброю, зокрема, пістолети з гумовими кулями.

Нагадаємо, в Гонконгу проходять антиурядові акції протесту. Серед вимог протестувальників - остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію та проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх зборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в середині серпня в результаті протестів аеропорт Гонконгу скасував всі авіарейси.