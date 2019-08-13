В Гонконге из-за акций протеста отменили все авиарейсы

Иллюстративное фото (twitter com hk_sakai 2)

В Гонконге второй день подряд отменяют авиарейсы

Аэропорт Гонконга отменил отправку всех авиарейсов на второй день после массовой сидячей акции протеста за демократию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.com.

Отмечается, что сегодня утром аэропорт вновь открыли, однако после обеда регистрации на рейсы были приостановлены.

Руководство аэропорта заявило, что не ожидают, что прием рейсов будет приостановлен. При этом уточняют, что после вчерашней акции многие авиарейсы были отменены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины не участвовать в акциях протеста, которые происходят в Гонконге.

Отметим, что митинги начались в Гонконге три месяца назад, после того как протест против законопроекта об экстрадиции, который позволил бы отправлять людей на материковый Китай для суда, был жестко разогнан полицией. Акции протеста перерастают в стычки с полицией. Гонконгцы уже добились от городской администрации отмены закона об экстрадиции правонарушителей в распоряжение центральных правоохранительных органов Китая.

Кроме того, в субботу, 10 августа, в Гонконге начались сразу несколько антиправительственных акций протеста. Несмотря на запрет правоохранителей, демонстранты вышли на митинги сразу в двух районах и начали строить баррикады.