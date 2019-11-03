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У Гонконгу в сутичках постраждали понад півсотні людей

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 11:18
У Гонконгу в сутичках постраждали понад півсотні людей
Фото: сутички в Гонконгу (twitter.com/ENnewsfront)

Понад 200 осіб було затримано

В результаті сутичок під час антиурядових акцій протесту у Гонконгу постраждало понад 50 осіб, ще декілька сотень демонстрантів було затримано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як повідомляється, в ході суботніх акцій протесту в Гонконгу правоохоронці затримали понад 200 демонстрантів за правопорушення пов'язані з незаконними зборами та носінням маски.

Крім того, в результаті сутичок між силовиками та протестувальниками постраждали щонайменше 54 людини. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані, стан ще 23 людей наразі стабільний. Решта 30 постраждалих були виписані з лікувальних закладів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконгу протестувальники підпалили станції метро та деякі будівлі, зокрема, будівлю китайського інформаційного агентства "Сіньхуа". Також було зруйновано деякі магазини і підприємства.

РБК-Україна писало, що в суботу в Гонконгу поновилися антиурядові акції протесту. Щоб розігнати багатотисячні демонстрації, які зібралися в центрі міста, поліція використовувала сльозогінний газ. Демонстранти висловлювали незадоволення передбачуваним втручанням Китаю у свободу Гонконгу, в тому числі у його правову систему.

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