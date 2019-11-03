В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства

Речь идет об официальном китайском информационном агентстве Синьхуа

В Гонконге демонстранты подожгли станции метро и некоторые здания, в том числе официальное китайское информационное агентство "Синьхуа". Об этом передает Reuters.

Демонстранты подожгли входы в станции метро, ​​которые часто закрывались службами, чтобы остановить людей. Также протестующие вытащили две телефонных будки из-под земли, чтобы установить одну из множества пылающих баррикад.

Были также разрушены некоторые магазины и предприятия, в том числе торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офисы китайского информационного агентства Синьхуа.

Ранее полиция также использовала слезоточивый газ в парке в центре города, где собрались тысячи протестующих. Протестующие недовольны предполагаемым вмешательством Китая в свободу Гонконга, в том числе в его правовую систему. Китай отвергает это обвинение.

Напомним, ранее РБК-Укаина сообщало, что в Гонконге в субботу, 2 ноября, не менее 17 человек получили ранения в ходе массовых антиправительственных протестов, которые обернулись беспорядками. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.