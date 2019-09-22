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У Гонконзі протестувальники атакували магазини

Новини » Надзвичайні події    22.09.2019 - 22:06
У Гонконзі протестувальники атакували магазини
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com / HongKongFP)

Власники магазинів, за даними ВВС, лояльні до Пекіну

Учасники протестів в Гонконзі розгромили торговий центр "Нью-Таун Плаза" в окрузі Сатхинь. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що акція протесту почалася мирно, але пізніше учасники принесли китайський прапор, по якому потопталися, а потім викинули в річку.

Крім того, мітингувальники в масках розбили вогнегасниками скло на інформаційних картках і скинули урни для сміття по ескалаторах. Свідки уточнюють, що протестувальники атакували бізнес, лояльний до уряду КНР.

У зв'язку з діями протестуючих поліція закрила торговий центр і прилеглу станцію метро в окрузі Сатхінь.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в неділю, 22 вересня, поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Раніше демонстранти розгромили арматуру на залізничній станції. Сотні протестувальників, молодих і старих, зібралися на Новій міській площі на новій території міста Ша Тін, скандуючи: "Боротьба за свободу" і "Звільніть Гонконг".

Під час акції протесту минулої неділі гонконгська поліція застосувала водяні гармати і газ. Зіткнення відбулися в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

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