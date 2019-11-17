В Гонконге произошли потасовки в студгородке, полиция распылила слезоточивый газ

Полиция во время протестов в Гонконге распылила слезоточивый газ на территории студгородка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После нескольких часов перерыва во время протестов, когда митингующие спали на газонах и в университетской библиотеке, полиция выпустила новые порции слезоточивого газа. Активисты бросали взамен бензиновые бомбы, некоторые поджигали деревья за пределами кампуса.

Несколькими часами ранее отряды китайских солдат, одетых в шорты и футболки, некоторые с красными пластиковыми ведрами или метлами, вышли из казарм в редком публичном появлении, чтобы помочь жителям убрать мусор, блокирующий ключевые дороги.

В воскресенье утром части университетского городка больше походили на крепость, где баррикады и одетые в черное демонстранты укомплектовывали крепостные валы импровизированным оружием, таким как кирпичи, ящики с огненными бомбами, а также луки и стрелы наготове.

Фото: протесты в Гонконге (соцсети)

Ранее полиция на протестах в Гонконге открыла огонь по митингующим, в результате чего один человек получил ранение.

Напомним, в Гонконге полиция по охране общественного порядка во вторник, 12 ноября, применила слезоточивый газ в университетском городке. Также произошли столкновения протестующих с полицией.