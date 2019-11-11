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Полиция открыла огонь по протестующим в Гонконге, есть раненый

Новости » Общество     11.11.2019 - 06:32
Полиция открыла огонь по протестующим в Гонконге, есть раненый
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/JayLam_HK/)

Ранение получил 21-летний молодой человек

Полиция на протестах в Гонконге открыла огонь по митингующим, в результате чего один человек получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что по сообщениям местных СМИ, полиция открыла боевые патроны против демонстрантов на восточной стороне острова Гонконг.

Видеозапись показывает протестующего, лежащего в луже крови с широко открытыми глазами. Как показывали видео, опубликованные в социальных сетях, полиция также распыляла перец и подавляла женщину поблизости, когда в офицеров бросали пластиковые ящики.

Управление больницы сообщило Reuters, что 21-летний мужчина, предположительно раненный во время инцидента в Сай-Ван-Хо на острове Гонконг, был помещен в больницу в понедельник и подвергается операции.

Напомним, 3 ноября в результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек, еще несколько сотен демонстрантов были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Гонконге в субботу, 2 ноября, возобновились антиправительственные акции протеста, для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

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