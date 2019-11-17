У Гонконзі відбулися зіткнення в студмістечку, поліція застосувала сльозогінний газ

Поліція під час протестів в Гонконзі розпорошила сльозогінний газ на території студмістечка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після декількох годин перерви під час протестів, коли мітингувальники спали на газонах і в університетській бібліотеці, поліція випустила нові порції сльозогінного газу. Активісти кидали натомість бензинові бомби, деякі підпалювали дерева за межами кампуса.

Декількома годинами раніше загони китайських солдатів, одягнених в шорти і футболки, деякі з червоними пластиковими відрами або мітлами, вийшли з казарм у рідкісному публічній появі, щоб допомогти жителям прибрати сміття, блокуючий ключові дороги.

У неділю вранці частини університетського містечка більше походили на фортецю, де барикади і одягнені в чорне демонстранти укомплектовували фортечні вали імпровізованою зброєю, таких як цегла, ящики з вогняними бомбами, а також луки і стріли напоготові.

Фото: протести в Гонконзі (соцмережі)

Раніше поліція на протестах в Гонконзі відкрила вогонь по мітингувальникам, в результаті чого одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, в Гонконзі поліція з охорони громадського порядку у вівторок, 12 листопада, застосувала сльозогінний газ в університетському містечку. Також відбулися зіткнення протестуючих з поліцією.