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Из-за протестов в Гонконге закрывают все школы

Новости » Общество     13.11.2019 - 09:56
Из-за протестов в Гонконге закрывают все школы
Иллюстративное фото: протесты в Гонконге (twitter.com/JayLam_HK/)

Занятия не будут проводить 14 ноября

Из-за протестов в Гонконге все школы приостановят занятия в четверг в целях безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что после соотвествующего заявления Бюро образования Гонконга призвало протестующих прекратить все насильственные действия.

В среду в Гонконге третий день подряд продолжаются акции протесты. После эскалации насилия приостановлено движение некоторого общественного транспорта, закрыты школы и многие предприятия.

Около 1 тыс. протестующих перекрыли дороги в центральном районе в час пик в обеденное время. Они, в масках и одеты в офисную одежду, шли и швыряли кирпичи по дорогам и витринам магазинов.

Ранее полиция на протестах в Гонконге открыла огонь по митингующим, в результате чего один человек получил ранение.

Напомним, в Гонконге полиция по охране общественного порядка во вторник, 12 ноября, применила слезоточивый газ в университетском городке. Также произошли столкновения протестующих с полицией.

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