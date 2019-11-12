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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ в студгородке

Новости » Происшествия     12.11.2019 - 05:16
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ в студгородке
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/JayLam_HK/)

Студенты присоединились к протестам против насилия из-за стрельбы в митингующих со стороны полиции

В Гонконге полиция по охране общественного порядка во вторник, 12 ноября, применила слезоточивый газ в университетском городке. Об этом пишет Reuters.

Университеты и школы отменили занятия, поскольку в предыдущие дни некоторые студенты принимали участие в протестах, а также студенты бросали бензиновые бомбы. Это произошло через день после того, как был подстрелен демонстрант и в результате одного из самых жестоких актов насилия был подожжен город.

Протестующие столкнулись с полицией в первые часы вторника после ожесточенных стычек в течение понедельника, когда полиция выпустила слезоточивый газ в центре города во время обеденного перерыва.

Отмечается, что спецназ был развернут на станциях метро по всей территории, и большие очереди формировались на железнодорожных платформах, когда пассажиры пытались добраться до работы.

Некоторые железнодорожные перевозки были приостановлены. Железнодорожный оператор MTR Corp. призвал людей пользоваться другими видами транспорта.

Напомним, днем ранее полиция на протестах в Гонконге открыла огонь по митингующим, в результате чего один человек получил ранение.

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