ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге произошли новые столкновения силовиков и демонстрантов

Новости » В мире     24.12.2019 - 21:38
В Гонконге произошли новые столкновения силовиков и демонстрантов
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

Силовики применяли к протестующим дубинки и слезоточивый газ

Во вторник, 24 декабря, в Гонконге снова произошли столкновения между демонстрантами и полицией по охране общественного порядка после относительного спокойствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, вечерние столкновения были наиболее продолжительными за несколько недель сравнительного спокойствия для Гонконга, где протесты продолжаются более шести месяцев.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Цим Ша Цуй, обычно шумного туристического района.

"Вскоре вспыхнули столкновения, когда силовики несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Резиновые гильзы также были видны на земле", - говорится в сообщении.

В полиции города заявили, что "большая группа мятежников" построила баррикады, повредила светофоры и тротуары в главных магистралях района. Некоторые бросали коктейли Молотова в одном из районов, сообщили в полиции.

Напомним, в Гонконге уже шесть месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году.

Как писало РБК-Украина, 8 декабря в Гонконге во время налета силовиков перед акцией протеста, задержали 11 демонстрантов.

Также сообщалось, что в ноябре полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими студентами. Штурм университета, в котором находились 200 студентов, продолжался целую ночь.

В Гонконге двухэтажный автобус врезался в дерево, есть жертвы В Гонконге продолжаются акции протеста
Новости Украины Гонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь