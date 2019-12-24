В Гонконге произошли новые столкновения силовиков и демонстрантов

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

Силовики применяли к протестующим дубинки и слезоточивый газ

Во вторник, 24 декабря, в Гонконге снова произошли столкновения между демонстрантами и полицией по охране общественного порядка после относительного спокойствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, вечерние столкновения были наиболее продолжительными за несколько недель сравнительного спокойствия для Гонконга, где протесты продолжаются более шести месяцев.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Цим Ша Цуй, обычно шумного туристического района.

"Вскоре вспыхнули столкновения, когда силовики несколько раз применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Резиновые гильзы также были видны на земле", - говорится в сообщении.

В полиции города заявили, что "большая группа мятежников" построила баррикады, повредила светофоры и тротуары в главных магистралях района. Некоторые бросали коктейли Молотова в одном из районов, сообщили в полиции.

Напомним, в Гонконге уже шесть месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году.

Как писало РБК-Украина, 8 декабря в Гонконге во время налета силовиков перед акцией протеста, задержали 11 демонстрантов.

Также сообщалось, что в ноябре полиция Гонконга штурмовала университет с протестующими студентами. Штурм университета, в котором находились 200 студентов, продолжался целую ночь.