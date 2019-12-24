У Гонконзі відбулися нові зіткнення силовиків і демонстрантів

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com)

Силовики застосовували до протестувальників кийки і сльозогінний газ

У вівторок, 24 грудня, у Гонконзі знову відбулися зіткнення між демонстрантами та поліцією з охорони громадського порядку після відносного спокою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, вечірні зіткнення були найбільш тривалими за кілька тижнів відносного спокою для Гонконгу, де протести тривають понад шість місяців.

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Цім Ша Цуй, зазвичай шумного туристичного району.

"Незабаром спалахнули сутички, коли силовики кілька разів застосували сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Гумові гільзи також були видні на землі", - йдеться в повідомленні.

В поліції міста заявили, що "більша група заколотників" побудувала барикади, пошкодила світлофори та тротуари на головних магістралях району. Деякі кидали коктейлі Молотова в одному з районів, повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Гонконзі вже шість місяців тривають антиурядові демонстрації проти втручання Китаю у справи в колишньої британської колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління у 1997 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 грудня в Гонконзі під час нальоту силовиків перед акцією протесту, затримали 11 демонстрантів.

Також повідомлялося, що в листопаді поліція Гонконгу штурмувала університет з протестувальниками. Штурм університету, в якому знаходилися 200 студентів, тривав цілу ніч.