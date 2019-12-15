В Гонконге продолжаются акции протеста

Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

Митинг продолжается накануне встречи лидера региона Кэри Лем с Си Цзиньпином

В торговых центрах Гонконга собрались отдельные группы протестующих накануне встречи лидера этого региона Кэри Лем с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что протестующие вступают в единичные столкновения с полицией. В нескольких торговых центрах, где перед Рождеством традиционно много посетителей, провели акции группы людей в черной одежде и масках, которые выкрикивали "Боритесь за свободу" и "Верните нам правосудие".

В одном из таких ТЦ полиция применила перцовый спрей, чтобы разогнать участников акции.

Отметим, что Лем отбыла в Пекин накануне 14 декабря. Это ее первый визит в столицу Китая после местных выборов, на которых прокитайские силы потерпели поражение.

Напомним, 8 декабря в Гонконге во время налета правоохранителей перед акцией протеста, проведение которой было разрешено властями региона, задержали 11 демонстрантов. В Гонконге запланирован одобренный властями протестный марш, который организовывает Гражданский фронт по правам человека. Акция протеста начнется в 15 часов по местному времени в парке Виктории, после чего процессия отправится в деловой район города.

1 декабря во время акции протеста в Гонконге правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. В результате столкновений с полицией пострадали по меньшей мере 3 человека. В минувшую субботу на совместную акцию против насилия полиции также вышли школьники и пенсионеры.