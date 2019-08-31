ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Гонконге продлили запрет на протесты в метро

Новости » Происшествия    31.08.2019 - 09:23
В Гонконге продлили запрет на протесты в метро
Фото: протест в метро Гонконга (BBC)

Запрет продлен на неопределенный срок

Верховный суд Гонконга продлил запрет на проведение акций протеста на территории метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт оператора местного метро.

Как сообщается, суд продлил действие специального предписания, которое запрещает участниками акций протеста нарушать работу метрополитена. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

В частности, предписание предусматривает ответственность за незаконное препятствование функционированию метро, скандальное поведение на станциях и в поездах, нанесение ущерба собственности метрополитена, оскорбление его персонала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге правоохранители арестовали ряд известных оппозиционных активистов и политиков. По меньшей мере трое активистов и трое законодателей были задержаны накануне массового марша, который был запрещен властями. Задержанным уже предъявили обвинение.

РБК-Украина писало, что во время масштабной акции протеста в Гонконге, которая состоялась 26 августа, один из правоохранителей применил огнестрельное оружие против демонстрантов. Отмечается, что это первый случай применения огнестрельного оружия с момента начала акций. Также несколько офицеров направляли оружие на протестующих.

Добавим, 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.

США призвали к прекращению насилия на протестах в Гонконге В России оппозиции окончательно запретили участвовать в выборах в Москве
Новости Украины протестметроГонконг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь