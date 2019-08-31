В Гонконге продлили запрет на протесты в метро

Фото: протест в метро Гонконга (BBC)

Запрет продлен на неопределенный срок

Верховный суд Гонконга продлил запрет на проведение акций протеста на территории метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт оператора местного метро.

Как сообщается, суд продлил действие специального предписания, которое запрещает участниками акций протеста нарушать работу метрополитена. За нарушение запрета предусматривается юридическая ответственность.

В частности, предписание предусматривает ответственность за незаконное препятствование функционированию метро, скандальное поведение на станциях и в поездах, нанесение ущерба собственности метрополитена, оскорбление его персонала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге правоохранители арестовали ряд известных оппозиционных активистов и политиков. По меньшей мере трое активистов и трое законодателей были задержаны накануне массового марша, который был запрещен властями. Задержанным уже предъявили обвинение.

РБК-Украина писало, что во время масштабной акции протеста в Гонконге, которая состоялась 26 августа, один из правоохранителей применил огнестрельное оружие против демонстрантов. Отмечается, что это первый случай применения огнестрельного оружия с момента начала акций. Также несколько офицеров направляли оружие на протестующих.

Добавим, 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники полиции распылили слезоточивый газ.