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В Гонконге полиция задержала ряд активистов

Новости » Общество    31.08.2019 - 01:23
В Гонконге полиция задержала ряд активистов
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com/HongKongFP)

Некоторым из них уже предъявлены обвинения

В Гонконге полиция арестовала ряд известных оппозиционных активистов и законотворцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что по меньшей мере трое активистов и трое законодателей были задержаны полицией.

Джошуа Вонг и Агнес Чоу из партии "Демосисто" были арестованы, им уже предъявлены обвинения, тогда как председатель партии Иван Лам, который сейчас находится в Гонконге, был арестован заочно.Трое депутатов продемократических также были арестованы.

Энди Чан, основатель Гонконгской национальной партии, которая проводит кампанию за независимость автономии, также заявил, что его задержали в четверг вечером, в аэропорту Гонконга.

Задержания произошли после запрета массового марша, запланированного на субботу, который впоследствии отозвали организаторы.

Напомним, 25 августа полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван.

РБК-Украина писало, что 25 августа полиция Гонконга арестовала 29 человек после ночных столкновений демонстрантов с правоохранителями. Во время столкновений, применялся слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственную демонстрацию.

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