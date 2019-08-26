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В Гонконге полиция применила огнестрельное оружие против протестующих

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 04:36
В Гонконге полиция применила огнестрельное оружие против протестующих
Фото: столкновения в Гонконге (scmp.com)

Полиция утверждает, что огонь был открыт как предупреждение

В ходе протестов в Гонконге в воскресенье, 26 августа, один из офицеров полиции выстрелил из пистолета, впервые с начала демонстраций в июне 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Также сообщается о нескольких других офицерах, также направивших оружие на протестующих, которые атаковали их с палками.

В то же время местная полиция заявила, что огонь был открыт как предупреждение для протестующих, не сообщив, куда были направлены выстрелы.

Также правоохранители заявили, что несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений.

Издание сообщает, что в ходе столкновений с полицией видели пожилого мужчину, который на коленях просил полицию не стрелять.

Перед очередными столкновениями одетые в черное протестующие бросали в полицию разные предметы, в том числе кирпичи и бутылки с зажигательной смесью.

Полиция в ответ использовала, в том числе, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ для ликвидации баррикад и рассеивания толпы.

Напомним, 25 августа полиция в Гонконге впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Также сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ.

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Новости Украины полицияогнестрельное оружиеГонконг
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