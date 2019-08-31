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У Гонконзі продовжили заборону на протести в метро

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 09:23
У Гонконзі продовжили заборону на протести в метро
Фото: протест в метро Гонконгу (BBC)

Заборона продовжена на невизначений термін

Верховний суд Гонконгу продовжив заборону на проведення акцій протесту в на території метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт оператора місцевого метро.

Як повідомляється, суд продовжив дію спеціального припису, який забороняє учасниками акцій протесту порушувати роботу метрополітену. За порушення заборони передбачається юридична відповідальність.

Зокрема, припис передбачає відповідальність за незаконне перешкоджання функціонуванню метро, скандальну поведінку на станціях і в поїздах, нанесення шкоди власності метрополітену, образу його персоналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гонконзі правоохоронці заарештували низку відомих опозиційних активістів та політиків. Щонайменше троє активістів та троє законотворців були затримані напередодні масового маршу, який був заборонений владою. Затриманим вже висунули звинувачення.

Також РБК-Україна писало, що під час масштабної акції протесту у Гонконзі, яка відбулася 26 серпня, один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю проти демонстрантів. Зазначається, що це перший випадок застосування вогнепальної зброї з моменту початку акцій. Також декілька офіцерів направляли зброю на протестувальників.

Додамо, 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуєн Ван, щоб звільнити дорогу від демонстрантів, які побудували на ній барикади. Також працівники поліції розпилили сльозогінний газ.

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