В Гонконге продлили запрет на акции протеста в аэропорту

Фото: сидячая акция протеста в аэропорту Гонконга (scmp.com)

Такое решение было принято накануне новых акций протеста

Верховный суд Гонконга в пятницу, 23 августа, продлил запрет на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок. Об этом сообщила радиостанция RTHK, передает РБК-Украина.

По словам судьи Уилсона Чана, нормальное функционирование аэропорта важно для международной репутации региона и обеспечения интересов гонконгского бизнеса.

Отмечается, что данное решение было принято накануне уже анонсированных акций протеста. В соцсетях начали распространяться призывы массово отправляться общественным транспортом в аэропорт в субботу, 24 августа, чтобы создать перегрузки транспортной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге начали подготовку к новым антиправительственным акциям протеста в международном аэропорту города, которые должны состояться в эти выходные. На прошлой неделе, из-за подобной акции протеста, аэропорт был вынужден закрыться и отменить все рейсы.

РБК-Украина писало, что в аэропорту Гонконга несколько дней подряд отменяли все авиарейсы из-за массовой сидячей акции протеста, которую проводили на территории аэропорта. Участники акции заявляли, что чувствуют себя там безопасно, однако столкновения с полицией все же были.

Позже администрация Международного аэропорта Гонконга получила судебный ордер, что позволяет выдворить демонстрантов из терминала.