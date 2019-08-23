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В аэропорту Гонконга пройдут новые акции протеста в эти выходные

Новости » Общество    23.08.2019 - 06:49
В аэропорту Гонконга пройдут новые акции протеста в эти выходные
Фото: протесты в аэропорту Гонконга (twitter.com/petepango)

Демонстрации могут снова привести к отмене рейсов

Гонконг готовится к новым антиправительственным демонстрациям в Международном аэропорту города в эти выходные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Демонстрации продолжаются и активисты планируют блокировать транспорт в городской аэропорт в выходные дни.

Международный аэропорт Гонконга, один из самых загруженных в мире, был вынужден временно закрыться на прошлой неделе. Сотни рейсов были отменены или перенесены из-за столкновений протестующих и полиции.

После этого администрация аэропорта опубликовала полстраничную рекламу в крупных газетах, призывающую молодежь "любить Гонконг", и заявила, что выступает против действий, которые "блокировали и мешали работе аэропорта". Администрация заявляет, что аэропорт продолжит работу, чтобы не допустить отмены рейсов.

Кроме того, на пятницу запланировано несколько акций протеста, включая марш бухгалтеров в правительственный штаб и мероприятие "Балтийская цепь", где протестующие объединятся в разных районах китайской территории.

РБК-Украина сообщало, что в аэропорту Гонконга несколько дней подряд отменяли все авиарейсы из-за массовой сидячей акции протеста, которую проводили на территории аэропорта. Учасники акции заявляли, что чуствуют себя там безопасно, однако столкновения с полицией все же были.

Позже администрация Международного аэропорта Гонконга получила судебный ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из терминала.

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