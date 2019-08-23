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У Гонконгу продовжили заборону на акції протесту в аеропорту

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 10:06
У Гонконгу продовжили заборону на акції протесту в аеропорту
Фото: сидяча акція протесту в аеропорту Гонконгу (scmp.com)

Таке рішення було ухвалене напередодні нових акцій протесту

Верховний суд Гонконгу у п'ятницю, 23 серпня, продовжив заборону на проведення акцій протесту в аеропорту Чек Лап Кок. Про це повідомила радіостанція RTHK, передає РБК-Україна.

За словами судді Вілсона Чана, нормальне функціонування аеропорту важливе для міжнародної репутації регіону та забезпеченні інтересів гонконгського бізнесу.

Зазначається, що дане рішення було ухвалене напередодні вже анонсованих акцій протесту. В соцмережах почали поширюватися заклики масово вирушати громадським транспортом до аеропорту у суботу, 24 серпня, щоб створити перенавантаження транспортної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Гонконгу почали підготовку до нових антиурядових акцій протесту в міжнародному аеропорту міста, які повинні відбутися цими вихідними. Минулого тижня, через подібну акцію протесту, аеропорт був змушений закритися та скасувати всі рейси.

РБК-Україна писало, що в аеропорту Гонконгу кілька днів поспіль скасовували всі авіарейси через масову сидячу акцію протесту, яку проводили на території аеропорту. Учасники акції заявляли, що відчувають себе там безпечно, проте зіткнення з поліцією все ж були.

Пізніше адміністрація Міжнародного аеропорту Гонконгу отримала судовий ордер, що дозволяє видворити демонстрантів з терміналу.

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